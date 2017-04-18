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Бизнес

Нижегородская администрация намерена демонтировать 231 нестационарный торговый объект до конца 2017 года

24 апреля 2017 17:38  [69] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода намерена демонтировать 231 нестационарный торговый объект до конца 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Постановление "Об упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижнего Новгорода" подписано сити-менеджером Сергеем Беловым 19 апреля, а 24 апреля – опубликовано на сайте. Всего в перечень вошел 231 нестационарный объект.

Почти половина подлежащих демонтажу незаконных торговых точек находятся в Канавинском районе – 110. В Сормовском районе планируется ликвидировать 24 объекта, в Советском – 25, в Ленинском – 32, в Автозаводском – 20, в Московском – девять, в Нижегородском – восемь, в Приокском – три. Срок демонтажа – II-IV квартал 2017 года.

Напомним, что в 2016 года администрация Канавинского района Нижнего Новгорода демонтировала около 150 несанкционированных торговых объектов.

Напомним также, что в апреле 2017 года нижегородский сити-менеджер поручил разработать регламент предоставления торговых мест на ул. Б.Покровской.

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