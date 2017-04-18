Завод "Нижегородский теплоход" планирует направить всю прибыль за 2016 год на развитие Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Завод Нижегородский теплоход" (ЗНТ, г.о. Бор, Нижегородская область) планирует направить всю прибыль за 2016 год на развитие. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно информации, решение рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 100% направить на развитие (финансирование капитальных вложений, социальных и прочих выплат) 24 апреля принял совет директоров ЗНТ. Дивиденды по размещенным акциям выплачивать не планируется. Как говорится в сообщении, годовое общее собрание акционеров назначено на 26 мая. Вопрос распределения прибыли вошел в повестку.

Напомним, более чем на 40% снизилась прибыль ОАО "Завод Нижегородский теплоход" в 2016 году по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год – до 41 млн рублей.

СПРАВКА:

ОАО "Нижегородский теплоход" осуществляет строительство и ремонт судов технического, пассажирского, вспомогательного флота и судов специального назначения, в том числе для министерств и ведомств РФ.

Уставный капитал предприятия составляет 60,335 тысяч рублей и разделяется на 226,255 тысяч обыкновенных и 75,42 тысячи привилегированных акций номинальной стоимостью 20 копеек каждая. 25,49% от уставного капитала (33,99% голосующих акций) принадлежит ОАО "Южный центр судостроения и судоремонта" (г. Нариманов), 27,47% (28,13%) - ООО "Лайненхолл Оверсиз Раша" (Москва), 29,94% (29,89%) - ООО "Электропривод-Центр" (Москва).