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Общество

Администрация Нижнего Новгорода намерена восстановить движение трамвая №11 после майских праздников

25 апреля 2017 11:58  [83] Общество
ул. Рождественская

ул. Рождественская

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода намерена восстановить движение трамвая по маршруту №11 после майских праздников. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель департамента транспорта и связи горадминистрации Сергей Кленов 25 апреля.

По его словам, запуск трамвая будет проведен по запланированному графику с небольшим сдвигом с учетом проведения майских праздников.

"На начало мая на территории ул. Рождественской, по которой ходит трамвай, запланированы праздничные мероприятия, которые потребуют перекрытия движения транспорта. После того, как они пройдут, специалисты проверят техническую исправность путей, и можно будет запускать движение", – отметил Кленов.

Напомним, что движение трамваев по маршруту №11 было временно приостановлено в январе 2017 года сроком до мая 2017 года в связи с сезонным низким пассажиропотоком.

Ранее сообщалось, что по этой же причине администрация закрывала движение трамвая №11 и в 2014-2015 гг. Трамвай отсутствовал на маршруте с 1 ноября 2014 года до 27 апреля 2015 года.

Аналогичная ситуация сложилась в зимний период 2013-2014 гг.

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