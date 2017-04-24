Депутаты ЗС НО предлагают региональному минстрою создать упрощенные проекты ФОКов Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают министерству строительства региона создать упрощенные проекты физкультурно-оздоровительных комплексов. Об этом заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников сообщил на заседании областного кабмина 25 апреля 2017 года.

По его словам, на основе базового проекта ФОКа необходимо сформировать более простые варианты проектов, например ФОКи безо льда или ФОКи, представляющие собой только модульный спортивный зал. "У нас достаточно большое количество запросов с территорий. Та же Ветлуга говорит, что не потянет содержание ФОКа со льдом, кроме того, у них достаточно много открытых хоккейных площадок. Подобного проекта не существует, а он должен быть. Думаю, депутатский корпус с радостью проголосует за выделение денег на такой проект", - отметил Табачников.

Помимо этого, он сообщил, что, по мнению депутатского корпуса, существующий проект ФОКов нужно актуализировать с точки зрения инженерной обеспеченности и себестоимости содержания. "Нужно дать соответствующее поручение министерству строительства. Вполне возможно, это будет новый проект. При этом необходимо предусмотреть возможность использования современных систем, уменьшающих стоимость содержания ФОКа, прежде всего затрат на электрическую энергию", - подчеркнул Табачников.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин согласился с целесообразностью предложения, озвученного Табачниковым. "Предлагаю поддержать это идею. Действительно, у нас достаточно дорого обходится содержание ФОКов, и не везде это оправданно. Разные районы, разные возможности. Эту тему нужно рассмотреть", - заключил он.

Напомним, в 2017 году будет вестись строительство ФОКов в г.о.г. Выкса, а также Воскресенском и Тоншаевском районах области.

Напомним также, что в Нижегородской области, кроме типовых, были построены два ФОКа меньших размеров: ледовая арена в г. Бор (открылась в 2007 году) и ФОК, представляющий собой многофункциональный спортзал, в Выксе (открылся в 2009 году).