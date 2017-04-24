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Происшествия

Пропавший в Нижнем Новгороде 20-летний Артем Даниленко найден погибшим

25 апреля 2017 14:44  [871] Происшествия
Артем Даниленко

Артем Даниленко

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Пропавший в Нижнем Новгороде 20-летний Артем Даниленко найден погибшим. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, тело молодого человека было обнаружено в реке Ока. Напомним, Артем Даниленко пропал 20 апреля 2017 года. Поиски начались после того, как он перестал выходить на связь. Позже полиция нашла его сумку, документы, телефон на берегу Оки около цирка (Канавинский район).

Напомним также, что в Нижнем Новгороде продолжаются поиски пропавшего на Горьковском море Федора Пнтюшина.

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