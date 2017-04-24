Суд в Нижнем Новгороде не продлил содержание под стражей обвиняемой в подготовке заказного убийства сожителя Происшествия

Елена Медведева Фото: Первый канал

Суд в Нижнем Новгороде не продлил содержание под стражей обвиняемой в подготовке заказного убийства сожителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов (ОПС) общей юрисдикции региона 25 апреля 2017 года.

Напомним, 40-летняя нижегородка Елена Медведева обвиняется в подготовке заказного убийства сожителя. По версии следствия, осенью 2016 года она обратилась к постороннему лицу, чтобы тот совершил убийство. Однако последний сообщил о данном факте в правоохранительные органы и согласился принять участие в оперативных мероприятиях.

В январе 2017 года женщина потребовала убить сожителя до конца месяца или вернуть переданные ранее в качестве аванса 86 тысяч рублей. Убийство мужчины было инсценировано правоохранителями. В качестве доказательств заказчице мнимый исполнитель предоставил фотографии и личные вещи пострадавшего.

В эфире ток-шоу "Пусть говорят" от 27 февраля 2017 года обвиняемая заявила, что потратила на сожителя 2 млн рублей, а также что он сжег четыре автомобиля и неоднократно избивал ее. Кроме того, в рамках программы выступали еще три нижегородки, которые обвиняли этого же мужчину в мошенничестве, причинении ущерба на общую сумму свыше 7 млн рублей, применении насилия и сожжении их личных автомобилей.

В марте 2017 года женщина был арестована. Как сообщает ОПС 25 апреля, суд ходатайство следователя о продлении содержания под стражей не продлил и заменил меру пресечения на домашний арест до 24 мая.