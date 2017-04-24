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Бизнес

Нижегородское "Теплоэнерго" не планирует пока наращивать темпы ремонта сетей из-за закредитованности

25 апреля 2017 18:23  [79] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ОАО "Теплоэнерго" не планирует в ближайшие годы наращивать темпы ремонта тепловых трасс в Нижнем Новгороде. Об этом генеральный директор компании Александр Котельников сообщил на пресс-конференции 25 апреля 2017 года.

По его словам, в 2016 году предприятие не выполнило ежегодный план по ремонту 5% теплосетей, сделав чуть больше половины (3%). По его мнению, 5% - это высокая планка, и в 2017 году предприятие не рассчитывает ее достичь. "Да, это ведет к увеличению количества аварий, однако не ведет к ухудшению обеспечения теплоснабжением граждан", - заявил Котельников.

"К сожалению, сейчас "Теплоэнерго" находится не в самом лучшем финансовом положении, и выполнение плана по ремонту сетей будет означать дополнительные кредитные нагрузки на организацию, которая на данный момент закредитована более чем на 5 млрд рублей", - добавил он.

Котельников также отметил, что сейчас предприятие на оплату процентов тратит столько же денег, сколько на ремонт сети.

"Нет смысла увеличивать долговую нагрузку. Средства лучше пустить на погашение кредитов, а ситуацию на теплосетях закрывать более тщательной работой аварийных бригад. Тогда это в перспективе позволит нам уйти от выплаты процентов по кредитам, а высвободившиеся средства направлять на ремонт сетей. Это взвешенная финансовая политика", - считает руководитель "Теплоэнерго."

"Глобальных аварийных ситуаций во время отопительного сезона мы не ожидаем, все действительно аварийные трассы мы будем чинить", - отметил Котельников.

Он также сообщил, что общая сумма вложений останется на уровне прошлого года и составит чуть больше 1 млрд рублей. Также Котельников уточнил, что для того, чтобы организация справилась с долговой нагрузкой по кредитам, понадобится не менее трех лет.

Как уточнил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков, в целом по городу объем финансирования программы по подготовке к новому отопительному сезону 2017-2018 гг составит порядка 3 млрд рублей.

Напомним, ранее также сообщалось, что "Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей в рамках договора концессии. По данным на апрель 2017 года, параметры планируемого концессионного соглашения пока не озвучены. Подготовка предложений по передаче сетей теплоснабжения в рамках концессии началась в ноябре 2016 года.

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