Нижегородская администрация в ближайшее время не планирует ремонт лестницы от колокола к храму Иоанна Предтечи Общество

Фото: Валентина Тимонина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация в ближайшее время не планирует ремонт лестницы от колокола к храму Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода" 26 апреля 2017 года.

Согласно информации, узкая лестница, ведущая от колокола к храму Иоанна Предтечи в районе Нижегородского кремля, на данный момент находится в муниципальной собственности и является технологической, то есть она не предназначена для общественного пользования. "Лестница необходима для подходов к инженерным сооружениям на склоне, а конкретно к гидрогеологическим скважинам на штольне фуникулерного оврага. В связи с этим ее ремонт в ближайшее время не запланирован", - заявили в учреждении.

Также в МКУ рекомендовали пользоваться другими благоустроенными дорожками на склоне.

Напомним, что облправительство намерено разработать проектную документацию по капремонту дорожек и лестниц на откосе Нижегородского кремля в 2017 году.