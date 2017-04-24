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Общество

Облправительство разрабатывает проектную документацию по капремонту дорожек и лестниц на откосе Нижегородского кремля

25 апреля 2017 17:45  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство региона разрабатывает проектную документацию по капремонту дорожек и лестниц на откосе Нижегородского кремля. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, текущий ремонт лестницы, пешеходной дорожки от Ивановской башни до моста фуникулера на откосе Нижегородского кремля и лестницы, пешеходной дорожки от моста фуникулера до Северной башни ведется силами ГБУ НО "Благоустройство" за счет сметы учреждения.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт данных сооружений. Ориентировочно она будет готова в мае текущего года. После экспертизы правительство намерено обратиться к депутатам Законодательного собрания о выделении финансирования. При положительном решении будет объявлен аукцион на проведение ремонтно-строительных работ данных сооружений.

Также агентству сообщили, что еще одна лестница, расположенная на склоне Кремля и ведущая от колокола к храму Иоанна Предтечи, не входит в зону ответственности регионального правительства. На данный момент объект является бесхозным и находится на стадии решения о передаче в муниципальную собственность.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода пообещала отремонтировать "Театральную" лестницу, однако сроки ремонта не озвучила.

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