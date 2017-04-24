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Общество

Нижегородское минобразования рассчитывает открыть ресурсный центр на базе НАТ в 2018 году

26 апреля 2017 16:16  [93] Общество

Фото: Нижегородский автомеханический техникум

Региональное минобразования рассчитывает открыть ресурсный центр на базе ГБП ОУ "Нижегородский автомеханический техникум" (НАТ) в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 26 апреля 2017 года.

Согласно информации, сегодня на базе Нижегородского автотранспортного техникума прошла олимпиада профессионального мастерства по специальности "Техника и технологии наземного транспорта". 20 лучших нижегородских студентов из 18 учебных заведений региона боролись за право представлять регион на всероссийской олимпиаде.

"Подготовить учеников к такому уровню соревнований помогает созданная материально-технической база, новое техническое оборудование, современные классы, которые мы получили в рамках областной программы. Мы подали документы в региональное министерство образования, и уже принято решение, что в 2018 году на базе нашего техникума откроется ресурсный центр", - отметил директор техникума Сергей Сбитнев.

По данным регионального министерства образования, на сегодняшний день в регионе функционирует 25 ресурсных центров. Замминистра образования Владимир Шахназаров подчеркнул, что программа ресурсных центров отхватывает разные сферы: сельское хозяйство, металлургию, машиностроение, автомобилестроение, ЖКХ и IT-технологии. "Еще два ресурсных центра планируется открыть в Нижегородской области до конца 2017 года по ювелирному делу в Павлове и химической промышленности в Дзержинске", - подчеркнул Шахназаров.

Напомним также, что облправительство намерено создать в регионе детский технопарк "Нижегородский кванториум". Он будет создан на базе ГБУ ДПО "Нижегородский научно-информационный центр". Сеть пилотных площадок будет размещена в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И.Пландина, Выксунском металлургическом колледже имени А.А. Козерадского, Нижегородском автомеханическом техникуме, Нижегородском авиационном техническом колледже, Дзержинском техническом колледже, Нижегородском радиотехническом колледже.

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