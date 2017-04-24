УФАС признало неправомерным постановление о господдержке сахарного производства в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало неправомерным постановление о господдержке сахарного производства в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УФАС 27 апреля 2017 года.

По мнению специалистов УФАС, действия облправительства по выделению субсидий в размере 125 млн рублей из регионального бюджета на развитие свеклосахарного производства нарушили ч.1 ст. 15 закона "О защите конкуренции".

Заместитель руководителя УФАС Сергей Смирнов считает, что нарушения выразились в механизме предоставления субсидии. "Механизм предоставления субсидии реализован с нарушением Закона о защите конкуренции, попранием тех процедур, которые данным законом установлены, а также нарушением тех целей, которые закон устанавливает для предоставления государственных муниципальных преференций", - сказал он.

Комиссия антимонопольного ведомства выдали региональному кабмину предписание отменить данное постановление до 31 мая 2017 года.

Напомним, что правительство Нижегородской области намерено в суде отстаивать правомерность постановления о господдержке сахарного производства.

В региональном министерстве сельского хозяйства считают, что эти средства помогут производителям модернизировать мощности, но даст импульс дальнейшему развитию свеклосахарного производства в области, подтолкнув другие региональные предприятия к реализации новых проектов в этой области.

Ранее сообщалось, что в 2017 году субсидии на поддержку свеклосахарного производства в регионе еще не выделялись.

Напомним также, что в конце октября 2016 года Заксобрание поддержало выделение 125 млн рублей на поддержку свеклосахарного производства. Соответствующие изменения были внесены в закон об областном бюджете на 2016 год, хотя на стадии обсуждения они вызвали у депутатов немало вопросов. В частности, отмечалось, что большая часть этой субсидии будет получена АО "Сергачский сахарный завод" (с мая 2016 года находится под управлением агрофирмы "Весна"). Представители правительства при этом заявляли, что деньги выделяются на условии 50-процентного федерального софинансирования.



В августе 2016 года стало известно, что агрофирма "Весна" намерена инвестировать 10,5 млрд рублей в развитие Сергачского сахарного завода до 2019 года. Инвестиционный проект развития предусматривает увеличение производственных мощностей до 8 тысяч тонн переработки свеклы в сутки к 2019 году, расширение земельного банка до 80-100 тысяч га, повышение урожайности сахарной свеклы до 450 центнеров с гектара, увеличение объема выращивания сахарной свеклы со 100 до 900 тысяч тонн.