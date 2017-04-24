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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании родственницы жены

28 апреля 2017 12:42  [35] Происшествия
Областной суд

Областной суд

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодой мужчина из Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании родственницы жены. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 28 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что 28-летний житель Городца вечером 21 февраля текущего года ждал 22-летнюю потерпевшую на ул. Я. Петрова недалеко от ее дома, зная, что она пройдет мимо него.

Увидев девушку, подозреваемый напал на нее, ударил в спину ногой, зажал рот, чтобы она не смогла позвать на помощь, отвел в безлюдное место, и там изнасиловал.

В СУ СК отметили, что потерпевшая является родственницей гражданской жены подозреваемого.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), завершено и передано в суд для рассмотрению по существу.

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