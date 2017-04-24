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Общество

Горадминистрация намерена завершить отопительный сезон 2016-2017 гг в Нижнем Новгороде 2 мая

28 апреля 2017 13:47  [60] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горадминистрация намерена завершить отопительный сезон 2016-2017 годов в Нижнем Новгороде 2 мая. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 28 апреля.

Отключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры от источников теплоносителей производится при установлении среднесуточной температуры не менее +8° в течение пяти дней.

"У этого вопроса две стороны. На территории города есть жилые дома разного типа - как постройки прошлого века, так и современные здания. Соответственно теплотехнические свойства у них разные. Как правило, в современных, кирпичных домах круглый год тепло, от жителей этих домов можно часто слышать просьбы об отключении тепла уже в апреле. А есть дома, где и в мае бывает прохладно, несмотря на благоприятную внешнюю температуру и это нужно тоже учитывать", - сказал первый заместитель главы администрации города Сергей Миронов.

"Мы от этих федеральных регламентов не отказались, чтобы принимать правильное консолидированное решение. На сегодняшний день, по данным Гидрометцентра, необходимый температурный режим должен установиться до 2 мая. В связи с этим глава администрации города подписал постановление, согласно которому со 2 мая отопление будет отключено, а отопительный сезон в Нижнем Новгороде будет официально завершен", - отметил Сергей Миронов.

Напомним, что синоптики прогнозировали 28-30 апреля в Нижегородской области до +20°. Ожидалась переменная облачность и местами кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон 2016-2017 годов в Нижнем Новгороде стартовал 21 сентября.

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