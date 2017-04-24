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Общество

Торги на право аренды участка под малоэтажную застройку в нижегородском п.Высоково не состоялись

28 апреля 2017 14:39  [78] Общество
Поселок Высоково

Поселок Высоково

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Торги на право аренды участка под малоэтажную жилую застройку в п. Высоково Нижнего Новгорода признаны несостоявшимися. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Согласно опубликованной информации, 28 апреля 2017 года должны были пройти торги на право заключения договора аренды земельного участка площадью 40 тысяч кв метров для комплексного освоения территории. Вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Планировалось, что участок будет сдан в аренду на пять лет, срок комплексного освоения территория - десять лет с момента заключения договора. Начальная цена (размер первого арендного платежа) составляла 26,4 млн рублей, сумма задатка - 13,2 млн рублей.

Напомним также, что в апреле 2017 года администрация выставила на торги восемь участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Аукционы пройдут 26 мая и 2 июня.

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