Более 100 нижегородских предприятий приняли участие в разработке новой программы развития промышленности области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 100 нижегородских предприятий приняли участие в разработке новой программы развития промышленности области. Об этом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил журналистам 28 апреля 2017 года.

По его словам, старая программа была в корне пересмотрена. В обновленном виде программа будет предложена на утверждение в ближайшее время.

"Разрабатывали мы ее не традиционными методами. Мы провели огромное количество фокус-групп. Собирали руководителей промышленных предприятий, ведущих специалистов по отдельным отраслям. Они обозначали ключевые проблемы, предлагали пути решения. На основе этих данным мы и формируем программу. В ее разработке участвовало около 100 предприятий, причем не формально, а непосредственно, сидя за столом, споря, дискутируя. Мы провели немало встреч на предприятиях. Сейчас осталось только все это суммировать и оформить программу", - подчеркнул Люлин.

Напомним, о том, что областной минпром приступил к разработке новой региональной программы развития промышленности, сообщалось еще в ноябре 2016 года. Заместитель министра Игорь Сазонов тогда рассказал, что программа включает три основных направления: создание индустриальных парков, регионального фонда развития промышленности и внедрение такой способа взаимодействия с инвесторами, как специальный инвестконтракт.