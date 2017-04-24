Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Экономика
28 апреля 2017 17:29  [2] Более 100 нижегородских предприятий приняли участие в разработке новой программы развития промышленности области
28 апреля 2017 16:13  [66] Нижегородский минпром создаст подразделение для привлечения в промышленность региона федеральных денег
28 апреля 2017 16:01  [60] ГАЗ продлил сотрудникам майские выходные с 1 по 9 число
28 апреля 2017 15:39  [148] "Создание ТОР в Сарове даст мощный импульс развитию экономики Нижегородской области", - Евгений Люлин
28 апреля 2017 13:58  [84] ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых
27 апреля 2017 17:55  [227] "Странно, что когда важно развивать сельское хозяйство, мы сталкиваемся с претензиями УФАС", - Александр Ефремцев
27 апреля 2017 16:17  [293] УФАС признало неправомерным постановление о господдержке сахарного производства в Нижегородской области
27 апреля 2017 11:23  [257] Депутаты ЗС НО одобрили выделение 370 млн рублей на благоустройство Нижневолжской набережной
27 апреля 2017 11:11  [193] Суд принял иск о возмещении автотранспортным предприятием в Нижегородской области субсидий на 0,5 млн рублей
26 апреля 2017 17:52  [138] Администрация Нижнего Новгорода выполнила план по доходам в бюджет города в 2016 году на 96,7%
Экономика

Более 100 нижегородских предприятий приняли участие в разработке новой программы развития промышленности области

28 апреля 2017 17:29  [2] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 100 нижегородских предприятий приняли участие в разработке новой программы развития промышленности области. Об этом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин сообщил журналистам 28 апреля 2017 года.

По его словам, старая программа была в корне пересмотрена. В обновленном виде программа будет предложена на утверждение в ближайшее время.

"Разрабатывали мы ее не традиционными методами. Мы провели огромное количество фокус-групп. Собирали руководителей промышленных предприятий, ведущих специалистов по отдельным отраслям. Они обозначали ключевые проблемы, предлагали пути решения. На основе этих данным мы и формируем программу. В ее разработке участвовало около 100 предприятий, причем не формально, а непосредственно, сидя за столом, споря, дискутируя. Мы провели немало встреч на предприятиях. Сейчас осталось только все это суммировать и оформить программу", - подчеркнул Люлин.

Напомним, о том, что областной минпром приступил к разработке новой региональной программы развития промышленности, сообщалось еще в ноябре 2016 года. Заместитель министра Игорь Сазонов тогда рассказал, что программа включает три основных направления: создание индустриальных парков, регионального фонда развития промышленности и внедрение такой способа взаимодействия с инвесторами, как специальный инвестконтракт.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph