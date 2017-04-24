Суд признал банкротом компанию "НижегородЛифтмаш" Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Суд признал банкротом компанию ООО "НижегородЛифтмаш" (Кстово, Нижегородская область). Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, на заседании 27 апреля, рассмотрев иск ООО "Универсал" (Москва, основная деятельность - оптовая торговля, в том числе оборудованием), суд решил признать ООО "НижегородЛифтмаш" банкротом и открыть конкурсное производство. Заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 26 октября 2017 года.

Напомним, ООО "Универсал" подало заявление о признании ООО "НижегородЛифтмаш" банкротом в марте текущего года. Как сообщается в материалах на сайте суда, в феврале 2017 года арбитражный суд региона удовлетворил заявление ООО "Универсал" о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда Волго-Вятского округа. Этим решением ранее с кстовской компании было взыскано более 661 тысячи рублей задолженности за поставленный товар.

Позже, в апреле, ООО "НижегородЛифтмаш" подало иск о своем банкротстве.