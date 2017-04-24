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Бизнес

Компания "НижегородЛифтмаш" подала иск о своем банкротстве

25 апреля 2017 15:35  [87] Бизнес
Арбитражный суд Нижегородской области

Арбитражный суд Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "НижегородЛифтмаш" (Кстово, Нижегородская область) подало иск о своем банкротстве. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.

Согласно информации, заявление от кстовской компании поступило в суд 24 апреля 2017 года. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, в марте текущего года заявление о признании ООО "НижегородЛифтмаш" банкротом подало ООО "Универсал" (Москва, основная деятельность - оптовая торговля, в том числе оборудованием).

Рассмотрение этого заявления назначено на 26 апреля. Как сообщается в материалах на сайте суда, в феврале 2017 года арбитражный суд региона удовлетворил заявление ООО "Универсал" о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда Волго-Вятского округа. Этим решением ранее с кстовской компании было взыскано более 661 тысячи рублей задолженности за поставленный товар.

СПРАВКА:
Учредителем ООО "НижегородЛифтмаш" является ООО "Трансэнерго" (учредитель - Сергей Гончаров). Изготавливает лифты грузоподъемностью до 1000 кг и скоростью движения до 1,6 м/сек, а также комплекты модернизации, предназначенные для капитального ремонта.

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