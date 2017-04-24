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Политика

Глава Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова покидает пост, - источник

28 апреля 2017 18:18  [121] Политика
Надежда Рожкова

Надежда Рожкова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Глава Ленинского района Нижнего Новгорода Надежда Рожкова покидает пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в нижегородском кремле 28 апреля 2017 года.

По словам собеседника агентства, Рожкова должна покинуть должность в ближайшее время "по причине выхода на пенсию". Источник в районной администрации также подтвердил эту информацию.

В пресс-службе городской администрации, в свою очередь, данную информацию не подтвердили, сказав, что официальных заявлений от Рожковой не было.

Напомним, Надежда Рожкова в очередной раз возглавила Ленинский район в мае 2014 года (в качестве и.о.), год спустя ее утвердила Дума.

Ранее она уже являлась главой района, заняв должность в мае 2011 года после Андрея Дранишникова и сложив полномочия в мае 2012 года. С 23 мая 2012 года по 26 мая 2014 года главой Ленинского района был Владимир Лазарев.

Также напомним, что в отношении Рожковой и сити-менеджера Сергея Белова судом рассматривается уголовное дело о халатности за обрушение дома по ул. Самочкина.

СПРАВКА:
Надежда Рожкова родилась 6 сентября 1959 г. в Горьком. В 1988 году окончила Горьковский инженерно-строительный институт им. Чкалова по квалификации инженер-строитель. В 2003 году прошла профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление".

В 1978 году начала трудовую деятельность в ГПИ "Горьковский Промстройпроект" в качестве техника отдела отопления и вентиляции. В последующие несколько лет работала инженером на Горьковском автозаводе, в Проектно-конструкторско-технологическом бюро и других предприятиях города.

С 1996 по 2001 году работала в административно-технической инспекции при администрации Автозаводского района.

В 2002 году была назначена первым заместителем главы администрации Ленинского района.

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