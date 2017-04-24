"Участников общегородского субботника наверняка окажется больше заявленного: люди вышли на работы повсеместно", - Сергей Белов Общество

Сергей Белов

"Участников общегородского субботника наверняка окажется больше заявленного: люди вышли на работы повсеместно", - сказал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, комментируя ход субботника 29 апреля 2016 года.

Согласно информации, субботники проходят во всех районах Нижнего Новгорода: свое участие в мероприятии подтвердили около 40 тысяч человек – это в первую очередь работники администраций города и районов, сотрудники предприятий. В этом году к общегородскому субботнику захотели присоединиться больше 120 коммерческих организаций: представители среднего и мелкого бизнеса, работающие в сферах торговли, бытового обслуживания населений, туризма, производства. Активно участвуют в субботнике представители общественных организаций, вне зависимости от их политических и религиозных взглядов.

Сотрудники администрации города сегодня наводили порядок в сквере на площади Горького. На набережной Федоровского убрали мусор и посадили деревья представители различных конфессий. Межконфессиональный субботник проходит в Нижнем Новгороде уже пятый год подряд, в этом году его участники выбрали символичное место – Алею дружбы, которая была заложена в 2011 году в честь 20-летия открытия города для внешних связей и как символ дружеских отношений между Нижним Новгородом и городами-побратимами.

В уборке территории и посадке вишен и рябин приняли участие глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава администрации города Сергей Белов.

"Думаю, что когда мы будем подводить итоги, участников субботника окажется больше, чем было заявлено, потому что мы объехали несколько районов – и везде идет работа. Многие люди вышли, чтобы просто убраться в своих дворах. На межконфессиональном субботнике мы за работой говорили как раз о том, что такие совместные мероприятия сближают, помогают объединяться не только для наведения порядка, но и для совместной борьбы с террористическими угрозами, для лучшего понимания друг друга представителей разных народов и религий, живущих в одном городе", - отметил нижегородский сити-менеджер.

Итоги субботника будут подведены на оперативном совещании в администрации города 2 мая. По данным на начало общегородской уборки, в Нижнем Новгороде было вывезено более 70 тысяч кубометров накопившегося за зиму мусора, по программе ямочного ремонта отремонтировано 16 тысяч из почти 20 тысяч запланированных кв. метров дорог, установлено 128 контейнеров и 227 урн, продолжается ремонт детских и спортивных площадок, началась посадка деревьев.