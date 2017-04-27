Нижегородское "Торпедо" пополнило состав пятью хоккеистами Спорт

Сергей Костицын Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородское "Торпедо" пополнило состав пятью хоккеистами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 1 мая 2017 года.

Новобранцами команды под управлением Петериса Скудры стали нападающие Сергей Костицын, Геннадий Столяров, Михаил Жуков и Жига Еглич, а также вратарь Станислав Галимов.

Отметим, что белорусский форвард Сергей Костицын ранее уже выступал за "Торпедо", проведя в Нижнем Новгороде сезон 2015/16. А в прошлом году Костицын защищал цвета минского "Динамо ".



Также опыт выступления за "Торпедо" есть и у Геннадия Столярова, который был в составе "автозаводцев" в сезоне 2014/15.

Ранее сообщалосьоб уходе из "Торпедо "сразу двадцати хоккеистов.