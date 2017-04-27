Сергей Костицын
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Нижегородское "Торпедо" пополнило состав пятью хоккеистами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 1 мая 2017 года.
Новобранцами команды под управлением Петериса Скудры стали нападающие Сергей Костицын, Геннадий Столяров, Михаил Жуков и Жига Еглич, а также вратарь Станислав Галимов.
Отметим, что белорусский форвард Сергей Костицын ранее уже выступал за "Торпедо", проведя в Нижнем Новгороде сезон 2015/16. А в прошлом году Костицын защищал цвета минского "Динамо ".
Также опыт выступления за "Торпедо" есть и у Геннадия Столярова, который был в составе "автозаводцев" в сезоне 2014/15.
Ранее сообщалосьоб уходе из "Торпедо "сразу двадцати хоккеистов.
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