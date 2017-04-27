Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
01 мая 2017 15:30  [103] Нижегородское "Торпедо" пополнило состав пятью хоккеистами
30 апреля 2017 13:42  [3338] Нижегородский ХК "Торпедо " расстался сразу с двадцатью хоккеистами
30 апреля 2017 11:17  [161] Нижегородка Арина Аверина победила на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
29 апреля 2017 12:37  [148] Нижегородская бадминтонистка Анастасия Червякова вышла в полуфинал чемпионата Европы
29 апреля 2017 12:06  [368] Депутат Госдумы Наталья Назарова и министр спорта Нижегородской области заложили "капсулу времени" в основание ФОКа в Выксе
29 апреля 2017 11:08  [355] Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с четырьмя игроками
28 апреля 2017 16:45  [292] Нижегородские кикбоксеры братья Сироткины намерены добиться вхождения проводимого ими турнира в календарь Федерации
28 апреля 2017 09:59  [144] Нижегородские фехтовальщицы с победы стартовали на турнире "Окские клинки"
28 апреля 2017 09:22  [125] Нижегородский "АСК" в следующем сезоне поборется за победу в Высшей лиге "А"
27 апреля 2017 18:15  [321] Нижегородские самбисты стали чемпионами России среди студентов
Спорт

Нижегородское "Торпедо" пополнило состав пятью хоккеистами

01 мая 2017 15:30  [103] Спорт
Сергей Костицын

Сергей Костицын

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородское "Торпедо" пополнило состав пятью хоккеистами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 1 мая 2017 года.

Новобранцами команды под управлением Петериса Скудры стали нападающие Сергей Костицын, Геннадий Столяров, Михаил Жуков и Жига Еглич, а также вратарь Станислав Галимов.

Отметим, что белорусский форвард Сергей Костицын ранее уже выступал за "Торпедо", проведя в Нижнем Новгороде сезон 2015/16. А в прошлом году Костицын защищал цвета минского "Динамо ".

Также опыт выступления за "Торпедо" есть и у Геннадия Столярова, который был в составе "автозаводцев" в сезоне 2014/15.

Ранее сообщалосьоб уходе из "Торпедо "сразу двадцати хоккеистов.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Хоккей
Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph