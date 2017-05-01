"Игры победителей" среди перенесших онкозаболевания детей пройдут в Нижегородской области с 5 по 7 мая

Региональный этап "Всемирных детских игр победителей" среди детей, перенесших онкологические заболевания, пройдут в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского онкологического научного центра ("НОНЦ") 1 мая 2017 года.
Соревнования состоятся с 5 по 7 мая на базе отдыха "Ласточка" в Вадском районе. В программу "Игр победителей" войдут бег на 60 метров, турнир по настольному теннису, заплыв на 25 метров вольным стилем, стрельба из пневматической винтовки, а также соревнования по футболу и шахматам.
Ожидается, что участие в программе "Игр" должны принять более 100 детей из Нижегородской области, а также их родители.
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