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Общество

Нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на пл.Горького

02 мая 2017 12:33  [174] Общество
Пл. Горького

Пл. Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на площади Горького. Об этом заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов по итогам оперативного совещания 2 мая.

На вопрос журналистов, планируются ли на площади Горького мероприятия ко Дню города, Сергей Белов отметил, что в 2017 году, как и в 2016-м, День города будет отмечаться на площади Минина и Пожарского. "Мы планировали провести на площади Горького масленицу, но тогда органы внутренних дел это запретили из-за террористической незащищенности", - напомнил он.

В пресс-службе муниципалитета уточнили, что площадь Горького для проведения мероприятий в День города рассматривалась как один из вариантов.

Напомним, в феврале 2017 года первый заместитель главы администрации Сергей Миронов выразил мнение, что площадь Горького очень удобна для проведения городских мероприятий в плане логистики. " Новый год мы там отпраздновали без происшествий и ко Дню города также рассчитываем её задействовать", - заявил он тогда.

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