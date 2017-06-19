Дума одобрила кандидатуру директора МП "Нижегородские бани" Николая Сатаева в совет директоров парка "Швейцария" Общество

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума одобрила кандидатуру директора МП "Нижегородские бани", депутата от КПРФ Николая Сатаева (КПРФ) в совет директоров ООО "Парк Приокский". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 21 июня.



На сегодняшнем заседании Дума согласовала выход из совета директоров парка Михаила Кузнецова ("Патриоты России") на основании его личного заявления в связи с тем, что он был избран в мае 2017 года заместителем главы Нижнего Новгорода.



На вакантное место свою кандидатуру предложил Николай Сатаев. Его поддержали все присутствующие на момент голосования депутаты – 34.



Напомним, что в январе 2017 года кроме Михаила Кузнецова в совет директоров парка вошли депутаты Анна Круглова, Алексей Бобров и Андрей Ефремов ("Единая Россия").