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Политика

Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору сведения о доходах

21 июня 2017 16:13  [152] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору Нижегородской области сведения о доходах. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня.

Правки в положение "О внесении изменений в Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации Нижнего Новгорода" вносятся в соответствии с федеральным законодательством. Так, сити-менеджер должен представлять главе региона сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

"Контракт с главой администрации города может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора Нижегородской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных ФЗ "О противодействии коррупции" и "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - говорится в документе.

Напомним, что полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич в мае 2017 года назвал отставку главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина закономерной после антикоррупционных проверок. О наличии у семьи Карнилина имущества за рубежом заявил оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года.

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