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Происшествия

Госинспекция труда расследует несчастный случай с замдиректора "РемКранМонтаж-НН" на стройке в Нижнем Новгороде

23 июня 2017 14:48  [216] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда расследует несчастный случай с замдиректора ООО "РемКранМонтаж-НН" на строительном объекте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда по Нижегородской области 23 июня 2017 года.

Согласно информации, несчастный случай произошёл 17 июня на объекте строительства жилых домов в Советском районе (границы улиц Штеменко и 60 лет Октября).

По данным ведомства, заместитель гендиректора "РемКранМонтаж-НН" проводил осмотр металлических конструкций, для чего ему потребовалось подняться на одну из них. В какой-то момент конструкция потеряла равновесие и мужчина упал вместе с ней на бетонные плиты.

В результате падения пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные сложные переломы костей, рваные раны и повреждения внутренних органов.

В настоящее время Госинспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

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