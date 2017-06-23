Госинспекция труда расследует несчастный случай с замдиректора "РемКранМонтаж-НН" на стройке в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда расследует несчастный случай с замдиректора ООО "РемКранМонтаж-НН" на строительном объекте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда по Нижегородской области 23 июня 2017 года.



Согласно информации, несчастный случай произошёл 17 июня на объекте строительства жилых домов в Советском районе (границы улиц Штеменко и 60 лет Октября).



По данным ведомства, заместитель гендиректора "РемКранМонтаж-НН" проводил осмотр металлических конструкций, для чего ему потребовалось подняться на одну из них. В какой-то момент конструкция потеряла равновесие и мужчина упал вместе с ней на бетонные плиты.



В результате падения пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные сложные переломы костей, рваные раны и повреждения внутренних органов.



В настоящее время Госинспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.