Госинспекция труда расследует несчастный случай с замдиректора "РемКранМонтаж-НН" на стройке в Нижнем Новгороде

Фото:
Госинспекция труда расследует несчастный случай с замдиректора ООО "РемКранМонтаж-НН" на строительном объекте в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда по Нижегородской области 23 июня 2017 года.
Согласно информации, несчастный случай произошёл 17 июня на объекте строительства жилых домов в Советском районе (границы улиц Штеменко и 60 лет Октября).
По данным ведомства, заместитель гендиректора "РемКранМонтаж-НН" проводил осмотр металлических конструкций, для чего ему потребовалось подняться на одну из них. В какой-то момент конструкция потеряла равновесие и мужчина упал вместе с ней на бетонные плиты.
В результате падения пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные сложные переломы костей, рваные раны и повреждения внутренних органов.
В настоящее время Госинспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+