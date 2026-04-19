Памяти героев СВО: в Кстове прошли Всероссийские соревнования по боевому самбо

В Кстове состоялись Всероссийские соревнования по боевому самбо, посвященные памяти бойцов специальной военной операции. Турнир прошел на базе Международной академии спорта.

Соревнования были организованы при поддержке губернатора и правительства Нижегородской области, а также командования Московского военного округа Вооружённых сил РФ.

18 апреля на коврах академии сначала прошли предварительные схватки, после чего определились победители и призеры в финалах. Спортсмены разыграли награды в семи весовых категориях: до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.

В турнире приняли участие более более 400 спортсменов из 30 регионов России.



Победители турнира получили право на присвоение спортивного звания "Мастер спорта России по самбо".

