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Общество

Почти 23 тысячи детей стали участниками конкурса благоустройства "Нижний Новгород - цветущий город"

23 июня 2017 16:53  [70] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 23 тысячи детей приняли участие в городском конкурсе по благоустройству и озеленению среди образовательных учреждений "Нижний Новгород - цветущий город". Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации 23 июня 2017 года.

Как рассказали в департаменте образования, у конкурса были две основных цели: сделать город красивее и вовлечь детей в процесс ухаживания за растениями, познакомить с основами ботаники. "Вместе с воспитанниками детских садов к акции присоединились почти 14 тысяч родителей, а педагоги считают именно совместные занятия детей и взрослых одним из наиболее эффективных инструментов воспитания. Мы старались, чтобы дети вместе с взрослыми обдумали процесс создания красоты. Ребята помладше ухаживали за рассадой, старшеклассники моделировали на компьютерах, как будут выглядеть их цветники", - отметила директор департамента Ирина Тарасова.

Всего в городском конкурсе приняли активное участие более 22,8 тысяч детей из почти 300 школ, детских садов и центров дополнительного образования. В течение летнего периода состояние клумб будут поддерживать 96 школьных трудовых бригад.

По итогам в каждом районе было выбрано по две школы или центра дополнительного образования и по два детских сада, которые 1 сентября получат призы и подарки за активное участие в конкурсе.

"Получилась хорошая акция. К конкурсу присоединились больше 300 учебных заведений. Благодаря педагогам, ребятам и их родителям эти цветы сейчас украшают не только территории детских садов и школ, но и знаковые места нашего города, связанные с семейными ценностями и историей: сквер "Мать и Дитя" в микрорайоне Сортировочный, сквер на улице Березовской, стелу на въезде в Нижегородский район, площадь Советскую около Стелы героев, площадь Жукова. Считаю, что этот конкурс в нашем городе должен стать традиционным", - подчеркнул глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

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