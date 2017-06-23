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Общество

Семьдесят ветеранов приняли участие в митинге в День памяти и скорби в Канавинском районе Нижнего Новгорода 22 июня

23 июня 2017 16:58  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 гг, состоялся в Канавинском районе Нижнего Новгорода 22 июня 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Мероприятие состоялось на площади возле стелы Героям-комсомольцам. В нем приняли участие 70 ветеранов, заместитель главы Канавинского района Анатолий Багров, благочинный Канавинского района протоиерей Сергий Симагин, представители депутатского корпуса и промышленных предприятий района, школьники и студенты. Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

"В нашем районе, как и во всей области, нет ни одной семьи, где не было бы своего фронтовика, своего героя. Многие земляки не вернулись с полей сражений, пали смертью храбрых, защищая независимость Родины. Мы низко склоняем головы перед павшими в боях, перед мужеством и стойкостью наших отцов и дедов. Мы в неоплатном долгу перед трудовым подвигом матерей, которые в годы лихолетья растили хлеб, воспитывали детей, выхаживали раненых", - отметил Анатолий Багров.

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