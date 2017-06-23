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Спорт

Нижегородский ФК "Олимпиец" уступил "Спартаку" в контрольном матче

26 июня 2017 09:15  [4] Спорт

Фото: с сайта ФК "Олимпиец"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский футбольный клуб "Олимпиец" уступил "Спартаку" из Нальчика в контрольном матче тренировочных сборов. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба 25 июня 2017 года.

Встреча, прошедшая в Нальчике, завершилась победой "Спартака" со счётом 2-1. Единственный мяч в составе "Олимпийца" на 70-й минуте забил Андрей Хрипков, который отличился при счёте 2-0 в пользу команды из Кабардино-Балкарии.

Добавим, что этот матч прошёл в рамках контрольно-тренировочного сбора, на котором в настоящий момент находится нижегородский "Олимпиец". Команда под управлением Николая Писарева продолжает готовиться к сезону 2017/18 Футбольной национальной лиги, который стартует 8 июля.

Ранее сообщалось, что "Олимпиец" начал тренировочный сбор с разгромной победы над ставропольским "Динамо".

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