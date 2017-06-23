Две бывшие сотрудницы Росреестра в Нижнем Новгороде предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две бывшие сотрудницы Росреестра в Нижнем Новгороде предстанут перед судом по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области 26 июня 2017 года.

Согласно информации, завершено расследование в отношении бывших главного и ведущего специалистов-экспертов отдела регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, которые работали в Приокском районе Нижнего Новгорода.

По версии следствия, в апреле 2016 года подозреваемые получили от гражданина взятку в размере 30 тысяч рублей за ускорение сроков регистрации сделки купли-продажи АЗС и земельного участка под ней, расположенных в Лысковском районе Нижегородской области.

Кроме того, следователями собраны доказательства, изобличающие главного специалиста в совершении трёх эпизодов мелкого взяточничества: с августа по ноябрь 2015 года обвиняемая получала от граждан взятки в размере от одной до двух тысяч рублей также за ускорение сроков выдачи документов.

Главный специалист признала вину в полном объеме, её бывшая коллега отрицает свою причастность к совершению преступления. Из управления Росреестра они уволены.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд.