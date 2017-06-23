Нижегородское правительство сообщило о переносе окончания строительства надземных переходов в д.Афонино на конец июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородское правительство сообщило о переносе окончания строительства надземных переходов в деревне Афонино на конец июля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве транспорта Нижегородской области 26 июня 2017 года.



Согласно предоставленной информации, работы по строительству надземных пешеходных переходов не приостанавливались.



"Задержка в сроках окончания их строительства произошла в связи с необходимостью проектирования и устройства дополнительных связей при остеклении пешеходных коробов прохожей части мостов. Планируемые сроки окончания строительства переходов – III декада июля 2017 года", - добавили в минтрансе.



Напомним, что в августе 2016 года был проведен аукцион на строительство надземных переходов в д. Афонино, победителем которого стало ООО "Мостостроительная фирма МПФ". По условиям контракта, один из переходов должен быть построен в районе здания администрации д. Афонино, второй – в районе остановки "Школа". Работы должны были быть выполнены до 30 июня 2017 года.