Нижегородское правительство сообщило о переносе окончания строительства надземных переходов в д.Афонино на конец июля

Нижегородское правительство сообщило о переносе окончания строительства надземных переходов в деревне Афонино на конец июля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в министерстве транспорта Нижегородской области 26 июня 2017 года.
Согласно предоставленной информации, работы по строительству надземных пешеходных переходов не приостанавливались.
"Задержка в сроках окончания их строительства произошла в связи с необходимостью проектирования и устройства дополнительных связей при остеклении пешеходных коробов прохожей части мостов. Планируемые сроки окончания строительства переходов – III декада июля 2017 года", - добавили в минтрансе.
Напомним, что в августе 2016 года был проведен аукцион на строительство надземных переходов в д. Афонино, победителем которого стало ООО "Мостостроительная фирма МПФ". По условиям контракта, один из переходов должен быть построен в районе здания администрации д. Афонино, второй – в районе остановки "Школа". Работы должны были быть выполнены до 30 июня 2017 года.
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