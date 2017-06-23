Более 100 одиннадцатиклассников приняли участие в "Золотом балу" выпускников в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Ростелеком

Более 100 одиннадцатиклассников приняли участие в "Золотом балу" выпускников в Нижнем Новгороде. Об этом 26 июня 2017 года сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком", которое выступило партнером мероприятия.

В пресс-службе пояснили, что "Золотой бал" - это торжественное общегородское мероприятие для выпускников школ – медалистов. Событие, приуроченное к вручению золотых медалей, собрало более 100 выпускников одиннадцатых классов, показавших отличные результаты в учебе, их родителей, а также представителей государственных структур и учебных заведений.

С напутственным словом к вчерашним школьникам обратились глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, а также куратор "Золотого бала", депутат городской думы Нижнего Новгорода, Анна Круглова, пожелавшие медалистам новых достижений и успехов во взрослой жизни.

Ростелеком в качестве партнера праздника организовал для участников и гостей "Золотого бала" интерактивную программу под общим названием "Живи в ритме инноваций". На протяжении всего мероприятия каждый желающий мог сделать снимок на память в специальной фотозоне компании и принять участие в призовом конкурсе в инстаграме Ростелекома @rostelecom.volga.

Для выпускников "Золотого бала" работала мобильная телестудия Ростелекома. Желающие могли в ходе интервью поделиться своими мыслями по поводу того, что значат для них традиции и как они хотели бы изменить и улучшить мир в будущем. Лучшие интервью будут доступны в инстаграме компании. В финале "Золотого бала" компания подготовила флэшмоб с запуском множества воздушных шаров в вечернее небо.

В ходе подготовки к "Золотому балу" выпускники провели целый ряд репетиций, разучили сразу несколько классических танцев, среди которых вальс и полонез, узнали об особенностях и истории проведения балов. Образцом для организаторов события стали классический Венский бал и дворянский бал 19-го века.

Для гостей праздника были организованы мастер-классы по историческим танцам, концертная программа с участием оркестра "Солисты Нижнего Новгорода" и джазового квартета "Alex Band", показательные выступления нижегородских коллективов.