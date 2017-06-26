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Бизнес

МТС перенес окончание строительства дата-центра за 1,2 млрд рублей в Нижнем Новгороде на конец 2017 года

26 июня 2017 16:52  [20] Бизнес

ПАО "Мобильные Телесистемы" планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию дата-центр в Нижнем Новгороде в конце 2017 года. Об этом сообщила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова 26 июня 2017 года.

"В центре обработки данных в Нижнем Новгороде планируется создать более десяти новых рабочих мест. Его запуск запланирован на четвертый квартал 2017 года. По расчетам инвестора, работа центра, оснащенного современными инженерными системами, позволит повысить качество и доступность услуг для всех абонентов МТС", - сказала министр.

Она также сообщила, что строительство центра обработки данных МТС начнется в начале июля. Объем инвестиций по проекту составит 1,2 млрд рублей. Екатерина Пивоварова напомнила, что соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО "Мобильные Телесистемы" подписано в марте 2016 года.

Для реализации проекта МТС приобрели у ГАЗа земельный участок на ул. Монастырка Автозаводского района (юго-западная промзона).

Напомним, ранее МТС планировало построить второй дата-центр в Нижнем Новгороде ко II полугодию 2017 года.

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