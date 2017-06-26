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Общество

"Жилстрой" повторно перенес сроки завершения строительства "Воскресенской слободы" в Нижнем Новгороде

26 июня 2017 17:42  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО "Жилстрой" повторно перенес сроки окончания строительства ЖК "Воскресенская слобода" в Нижнем Новгороде, теперь на 2018 год. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации 12 апреля 2017 года.

Согласно информации, компания осваивает территорию в границах улиц Шевченко, 3-я Ямская и Большие Овраги. Там строительная компания по проекту намерена возвести три пятиэтажных элитных дома.

Строительство началось в 2014 году и предполагалось, что завершится к 2016 году. Однако зимой 2017 года стало известно, что компания перенесла сроки окончания строительства на июль 2017 года.

В настоящее время по запросу девелопера срок действия разрешения на строительство продлен уже до 19 октября 2018 года.

Напомним, что группа компаний "Сокольники", застройщиком от которой выступает ООО "Спектр-плюс", возводящая жилой многоквартирный дом повышенной комфортности высотой шесть-восемь этажей (ЖК "Классика-Модерн") весной 2017 года также отложила срок окончания строительства более чем на год (до декабря 2018 года).

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