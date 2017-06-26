Благотворительный рок-концерт в поддержку жертв пыток пройдет в Нижнем Новгороде 1 июля Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Благотворительный рок-концерт в поддержку жертв пыток пройдет в Нижнем Новгороде 1 июля 2017 года. Об этом сообщает "Комитет по предотвращению пыток".

Согласно информации, такая акция впервые проводится в России. Она будет посвящена международному дню ООН в поддержку жертв пыток – Music Against Torture.

Концерт пройдет на Гребном канале (между яхт-клубом "Лето" и русскими банями). В день концерта с 16:00 и до утра следующего дня для посетителей выступят гости из Израиля и эксперты панк-рока Useless ID (Punk Rock, Haifa, Israel), а также группы "Тени Свободы" (Punk Rock, Москва), Traysi (PunkRock), Slumdogs (Metal / Hardcore), Exaloud (GangstaRock), YawnHic (MathRock), Thunderballs (SouthernRock), Fiords (AlternativeRock / Indie), Apodemus (Stoner / Psychedelic).

"На площадке для гостей будут организованы бары и фудкорты, пляжный волейбол. Вход на мероприятие будет свободный. Вместо платы каждый желающий сможет внести по своему усмотрению любую сумму в качестве пожертвования на помощь людям, пострадавшим от пыток со стороны правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как уточнил НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь комитета Иван Жильцов, организаторы рассчитывают примерно на 500 гостей.

"Если данная акция пройдет успешно, мы будем думать о ее повторении в будущем. Такой формат был выбран, потому что несколько специалистов комитета сами занимаются музыкой и помогли в организации данного концерта", - отметил Жильцов.