Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2017 14:11  [2] Нижегородские детские лагеря оштрафованы Роспотребнадзором на 370 тысяч рублей в июне 2017 года
27 июня 2017 13:45  [65] Подрядчик планирует завершить отделку первого вестибюля нижегородской станции метро "Стрелка" к концу июля
27 июня 2017 13:14  [154] Облравительство намерено начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в 2017 году
27 июня 2017 13:07  [73] Суд оштрафовал владельца магазинов Befree и Zarina за продажу товаров без маркировки в Нижнем Новгороде
27 июня 2017 12:17  [78] Одиннадцать нижегородских проектов получат финансирование по программе поддержки пожилых людей "Активное поколение"
27 июня 2017 12:13  [182] Два комитета ЗС НО решили отложить вопрос продажи "борского" наплавного моста до июля
27 июня 2017 09:53  [132] Движение транспорта будет перекрыто в д.Афонино Нижегородской области ночью 28 июня из-за строительства пешеходного перехода
27 июня 2017 09:29  [199] Нижегородская прокуратура выявила нарушения при организации отдыха детей на базе ООО "Санаторий Залив" Городецкого района
26 июня 2017 21:56  [373] Пикет по сбору подписей за сохранение в Нижнем Новгороде Почаинского оврага
26 июня 2017 21:36  [641] Нижегородское правительство ликвидирует "РИА "Время Н"
Общество

Облравительство намерено начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в 2017 году

27 июня 2017 13:14  [154] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко сообщил на совместном заседании комитетов ЗС НО по транспорту и по имущественным отношениям 27 июня 2017 года.

"Этот вопрос мы обсуждали с губернатором, и Валерий Павлинович принял решение, что уже в этом году нужно начать работы по дефектации и приведению моста в нормативное состояние", - сказал Герасименко.

В беседе с журналистами он напомнил, что сейчас ведется обследование Мызинского моста, по итогам которого будет дано заключение о необходимости проведения на объекте тех или иных работ.

"После этого будет проведена дефектация, и мы приступим к ремонту, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов, связанных с переправой", - отметил министр. При этом он подчеркнул, что нынешнее состояние моста не вызывает серьезных опасений.

Александр Герасименко также добавил, что ремонт "верхней части" моста может потребовать затрат в размере 300-400 млн рублей. "Работы, связанные с покрытием, я могу оценить как специалист примерно в такую сумму, но помимо этого, наверное, необходимо будет выполнять работы и по подмостовым конструкциям", - заключил Александр Герасименко, добавив, что средства будут выделяться из дорожного фонда региона.

Напомним, на обследование Мызинского моста было выделено 3,8 млн рублей из дорожного фонда Нижнего Новгорода. Обследование должно быть завершено до 3 июля текущего года.

Напомним также, 4 ноября 2016 года после капремонта, который длился пять месяцев, открылся Молитовский мост в Нижнем Новгороде. Движение на мосту перекрывалось полностью, стоимость работ составила 259 млн рублей. В августе-сентябре 2016 года было отремонтировано дорожное покрытие Канавинского моста.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph