Облравительство намерено начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено начать ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Александр Герасименко сообщил на совместном заседании комитетов ЗС НО по транспорту и по имущественным отношениям 27 июня 2017 года.

"Этот вопрос мы обсуждали с губернатором, и Валерий Павлинович принял решение, что уже в этом году нужно начать работы по дефектации и приведению моста в нормативное состояние", - сказал Герасименко.

В беседе с журналистами он напомнил, что сейчас ведется обследование Мызинского моста, по итогам которого будет дано заключение о необходимости проведения на объекте тех или иных работ.

"После этого будет проведена дефектация, и мы приступим к ремонту, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов, связанных с переправой", - отметил министр. При этом он подчеркнул, что нынешнее состояние моста не вызывает серьезных опасений.

Александр Герасименко также добавил, что ремонт "верхней части" моста может потребовать затрат в размере 300-400 млн рублей. "Работы, связанные с покрытием, я могу оценить как специалист примерно в такую сумму, но помимо этого, наверное, необходимо будет выполнять работы и по подмостовым конструкциям", - заключил Александр Герасименко, добавив, что средства будут выделяться из дорожного фонда региона.

Напомним, на обследование Мызинского моста было выделено 3,8 млн рублей из дорожного фонда Нижнего Новгорода. Обследование должно быть завершено до 3 июля текущего года.

Напомним также, 4 ноября 2016 года после капремонта, который длился пять месяцев, открылся Молитовский мост в Нижнем Новгороде. Движение на мосту перекрывалось полностью, стоимость работ составила 259 млн рублей. В августе-сентябре 2016 года было отремонтировано дорожное покрытие Канавинского моста.