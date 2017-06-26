Нижегородский КУГИ намерен провести конкурс по отбору оценщика состояния планируемых к реставрации ветхих домов Общество

Дом №35 по улице Грузинской Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода (КУГИ и ЗР) намерен провести конкурс по отбору организации-оценщика состояния планируемых к реставрации ветхих домов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района областного центра 27 июня 2017 года.



В марте 2017 года сообщалось, что городская администрация планирует сдать в аренду для реставрации девять аварийных домов. КУГИ тогда подготовил для областного правительства пакет документов по объектам: Варварская, 8 (дом М.Ф. Щелокова), ул. Грузинская,35 (дом А.А. Штерновой), Короленко, 42а (дом, в котором в 1872-1876 годах жил у своего деда Горький), Большая Печерская, 15 (дом Е.И. Ламановой), Воровского, 14б (флигель усадьбы Серебренниковой), Интернациональная, 94а (общежитие для рабочих мукомольной мельницы им. Я.Е. Башкирова), а также три здания ансамбля Крестовоздвиженского женского монастыря, расположенные на ул.Западный городок, в том числе здание 1а (больничный корпус с домовой церковью), 2а (келейный корпус) и 7а (келейный корпус).



"Все документы были переданы в Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Однако был получен ответ, что у управления нет полномочий по признанию состояния этих памятников неудовлетворительным (это необходимо для дальнейшей передачи объектов инвестору именно в рамках программы по реставрации ветхих исторически ценных домов, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Сделать это могут только компании, имеющие соответствующую лицензию", - рассказали в районной администрации.



Согласно предоставленной информации, сейчас КУГИ проводит мониторинг таких организаций, после чего планирует выйти с предложением к Гордуме о выделении средств и проведении конкурса по выбору сертифицированной компании, которая сможет провести экспертизу и сделать заключение о состоянии памятников.



"В том случае, если все эти мероприятия будут согласованы, конкурс проведен, а состояние памятников признано неудовлетворительным, указанные объекты будут выставляться на конкурс по начальной цене продажи, равной одному рублю", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в 2017 году администрация намерена реализовать с аукциона пять аварийных исторически ценных зданий по начальной цене в один рубль: д.17 и д.19 по ул. Почтовый съезд, д.35 и д.39 по ул. Грузинская и д.8 по ул.Варварская. Позднее стало известно, что дома на Почтовом съезде являются объектами ценной исторической среды и не подлежат реализации по начальной цене в один рубль. 13 июня 2017 года, в свою очередь, был снесен д.39 по ул.Грузинской.



"По имеющейся в администрации Нижегородского района информации, КУГИ проводит работу по регистрации права муниципальной собственности на земельный участок под домом на ул.Грузинской", - рассказали информагентству.



Напомним, в феврале 2016 года администрация разработала механизм передачи инвесторам для восстановления ветхих зданий-объектов культурного наследия. Тогда сообщалось, что инвестор будет полностью освобожден от арендной платы, но вместе с тем возьмет на себя обязательства по изготовлению паспорта здания, акта технического состояния и проектной документации по его сохранению, а также реконструкции.



В рамках пилотного проекта в марте 2016 года на пятилетний срок был сдан в аренду для дальнейшей реставрации дом Котельникова 1870 года постройки. В июне 2017 году УГООКН НО выдало арендатору задание на реставрацию "Дома Котельникова".