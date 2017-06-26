Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко намерена остаться секретарем местного отделения "Единой России" Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко намерена остаться секретарем местного отделения "Единой России". Об этом она заявила на своей первой пресс-конференции 28 июня 2017 года.

Елизавета Солонченко планирует совмещать должности главы города, руководителя фракции "Единой России" в Думе Нижнего Новгорода и секретаря местного отделения партии. "Останусь руководителем фракции до тех пор, пока не почувствую, что это мешает основной работе", - отметила она.

На сегодняшнем мероприятии журналисты поинтересовались у избранной неделю назад главы, каким имуществом она обладает. "К счастью, не имею имущества за рубежом. Даже в Москве, к сожалению, не имею", - ответила Солонченко.

Она также рассказала по просьбе журналистов о своей семье. "От первого брака у меня дочь Мила, ей 21 год. От второго – сын Савва, который в этом году пойдёт в школу. Муж занимается управленческим консалтингом", - сообщила она.

Среди основных вопросов, которые ей, как главе, придётся решать, Солонченко назвала подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018 года и ликвидацию второй смены в школах в рамках федеральной программы. "После сложения полномочий надеюсь оставить после себя город, комфортный для жителей", - подчеркнула она.

Журналисты также спросили ее о том, кто возглавит департамент общественных отношений в горадминистрации (сейчас и.о.директора департамента является Руслан Бадретдинов). "Мы находимся в процессе формирования команды. И в ближайшее время персоналии озвучим", - рассказала Солонченко.



На пресс-конференции был поднят вопрос поездки Елизаветы Солонченко в администрацию президента РФ перед ее избранием 21 июня. "Встреча у меня была. Но речь шла больше не о кандидатах на пост мэра, а о том, в какой форме будет вестись управление городом. Я за любую форму управления - одноглавую, двуглавую - которая прописана в Уставе города. Важна не форма работы, а содержание. Конечно, Москва выступает за одноглавую систему - это федеральный тренд. Но нас слышат, и губернатор в том числе. Нельзя часто менять форму управления. Думаю, что к этому вопросу мы вернемся не раньше Чемпионата мира и выборов президента", - считает глава Нижнего Новгорода.



На мероприятии также присутствовала руководитель штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Анна Степанова, которая поинтересовалась у Солонченко, "будут ли предприняты какие-то шаги, чтобы ул.Большая Покровская стала местом волеизъявления граждан", чтобы на ней можно было проводить митинги.



"У меня большой вопрос - все ли нижегородцы этого хотят, не помешает ли это им. Нужно оценить - насколько этот вопрос важен для города", - ответила Елизавета Солонченко.

Как сообщалось ранее, предыдущий глава города Иван Карнилин ушел в отставку по собственному желанию. Ряд экспертов связывает уход Карнилина с коррупционным скандалом, когда в декабре 2016 года оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о наличии у семьи Ивана Карнилина квартир в США.