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Общество

Депград Нижегородской области намерен провести международный конкурс по разработке концепции развития Стрелки

28 июня 2017 17:35  [71] Общество
Вид на Стрелку

Вид на Стрелку

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области намерен провести международный архитектурный конкурс по разработке концепции развития территории Стрелки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 28 июня 2017 года.

Согласно информации, на данный момент сроки проведения конкурса на разработку проекта развития территории Стрелки с прилегающими участками стадиона "Нижний Новгород" ещё не утверждены.

"Перед утверждением необходимо провести международный архитектурный конкурс по разработке концепции перспективного развития территории и выбрать лучший проект, который ляжет в основу рекреационно-общественной зоны", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Валерий Шанцев принял решение оставить ажурные металлоконструкции нижегородских пакгаузов на Стрелке.

Напомним также, что нижегородское правительство в мае 2016 года объявило аукцион на сумму 4,2 млн рублей на право проведения изыскательских работ на Стрелке на участке площадью около 10,5 га, расположенном в границах ул. Совнаркомовской и набережных Оки и Волги. В перспективе на этом участке планируется создать парк.

По итогам состоявшегося аукциона право на проведение работ получило "Бюро строительной экспертизы". Работы необходимо выполнить до 10 сентября 2017 года.

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