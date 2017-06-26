Депград Нижегородской области намерен провести международный конкурс по разработке концепции развития Стрелки Общество

Вид на Стрелку Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области намерен провести международный архитектурный конкурс по разработке концепции развития территории Стрелки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 28 июня 2017 года.



Согласно информации, на данный момент сроки проведения конкурса на разработку проекта развития территории Стрелки с прилегающими участками стадиона "Нижний Новгород" ещё не утверждены.



"Перед утверждением необходимо провести международный архитектурный конкурс по разработке концепции перспективного развития территории и выбрать лучший проект, который ляжет в основу рекреационно-общественной зоны", - добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что губернатор Валерий Шанцев принял решение оставить ажурные металлоконструкции нижегородских пакгаузов на Стрелке.



Напомним также, что нижегородское правительство в мае 2016 года объявило аукцион на сумму 4,2 млн рублей на право проведения изыскательских работ на Стрелке на участке площадью около 10,5 га, расположенном в границах ул. Совнаркомовской и набережных Оки и Волги. В перспективе на этом участке планируется создать парк.



По итогам состоявшегося аукциона право на проведение работ получило "Бюро строительной экспертизы". Работы необходимо выполнить до 10 сентября 2017 года.