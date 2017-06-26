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Спорт

Нижегородский ФК "Олимпиец" победой завершил тренировочный сбор

29 июня 2017 09:21  [69] Спорт
Михаил Сорочкин

Михаил Сорочкин

Фото: с сайта ФК "Олипиец"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ФК "Олимпиец" победой завершил тренировочный сбор. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 28 июня 2017 года.

В заключительном матче, который состоялся в Кисловодске в рамках подготовки к сезону, "Олимпиец" со счетом 3-1 обыграл "Машук-КМВ" из Пятигорска. В составе нижегородской команды дубль оформил форвард Михаил Сорочкин. Ещё один гол на счету футболиста, находящегося на просмотре.

Начиная с 30 июня "Олимпиец" продолжит подготовку к ФНЛ в Нижнем Новгороде. На 2 июля у команды под управлением Николая Писарева запланирован контрольный матч с владимирским "Торпедо".

Напомним, что сезон 2017/18 стартует 8 июля. В первом туре первенства ФНЛ "Олимпиец" примет курский "Авангард". Добавим, что домашние матчи нижегородцы будут проводить в Дзержинске на стадионе "Химик", так центральный стадион "Локомотив" в Нижнем Новгороде будет закрыт на реконструкцию с 1 июля до 1 декабря.

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