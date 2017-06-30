ЗС НО одобрило выделение 50 млн рублей на разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрания Нижегородской области одобрило очередные изменения в закон об областном бюджете на 2017 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 29 июня 2017 года.

Внесение изменений было связано с необходимостью увеличения расходов на обеспечение лекарственными средствами региональных льготников, оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи, обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

В соответствии с изменениями, доходы областного бюджета составили 142,187 млрд рублей (увеличение на 80 млн рублей), расходы составили 144,441 млрд рублей (увеличение на 83,2 млн рублей), дефицит составил 2,254 млрд рублей (рост на 3,1 млн рублей).

Средства федерального бюджета пойдут на строительство тренировочной площадки на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде (24,4 млн рублей), обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы РФ и их помощников (2,5 млн рублей), обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников (670 тысяч рублей).

Что касается основных направлений изменения расходов, то на обеспечение льготников лекарствами будет направлено 80 млн рублей, на мероприятия по расселению аварийного фонда – более 100 млн рублей, на ремонт музея им. М.А. Горького в Нижнем Новгороде – 41 млн рублей. Почти 30 млн рублей пойдет на функционирование автобазы управделами правительства, 26,6 млн рублей – на благоустройство Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи будет дополнительно направлено 50 млн рублей. Кроме того, на 40,5 млн рублей уменьшатся ассигнования резервного фонда области и на 277 млн рублей – ассигнования на обслуживание госдолга в связи с экономией по уплате процентных платежей по кредитам коммерческих банков.

Проект закона также предполагал выделение 50 млн рублей на разработку новой стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. В ходе заседания регионального парламента заместитель председателя ЗС НО Владислав Егоров (фракция КПРФ) предложил исключить этот пункт из законопроекта. "Я считаю, что для этих целей у нас есть специалисты министерства экономики и научно-консультативный совет. 50 млн рублей - это актуальные для бюджета деньги. Когда мы говорим о необходимости разработки этой стратегии, нас отсылают к другим регионам. Возьмем Челябинск. Их бюджет сопоставим с бюджетом нашего региона, но они на разработку стратегии выделяют 9 млн рублей, и эти деньги пойдут на оплату научно-исследовательской работы. А у нас непонятно даже кто будет эту стратегию разрабатывать", - отметил Егоров. Депутату публично никто не возразил, однако поправка была отклонена - против исключения указанного пункта из законопроекта проголосовал 31 человек, за - 11, воздержались двое.