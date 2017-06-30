Нижегородское Заксобрание одобрило в первом чтении проект закона о господдержке казачьих обществ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило в первом чтении проект областного закона о государственной поддержке казачьих обществ. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО по итогам заседания регионального парламента 29 июня 2017 года.

Проект данного закона был внесён губернатором. Напомним, что в 2012 году президент Российской Федерации утвердил Стратегию развития государственной политики российского казачества до 2020 года. Основной целью документа является содействие консолидации российского казачества посредством усиления его роли в решении государственных и муниципальных задач.

Проект регионального закона определяет принципы, формы, направления господдержки казачьих обществ, разграничивает полномочия органов госвласти области в сфере развития казачества и регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти и казачьими обществами.

"Закон позволит заключать соглашения с правительством региона, в рамках которых казаков можно будет привлекать к участию в обеспечении общественного порядка и ликвидации стихийных бедствий. Подобный опыт в Нижегородской области уже имеется. Очевидно, что процесс возрождения казачества на территории нашего региона должен быть хорошо организован. Законопроект станет важным шагом в этом направлении", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

На сегодняшний день в Нижегородской области зарегистрировано семь казачьих обществ, общая численность которых по приблизительным оценкам составляет около 1,5 тысяч человек. Их основная деятельность в настоящее время связана с возрождением российского казачества, подготовкой казаков к службе, участием в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, выполнением задач военно-патриотического воспитания молодёжи, культурно-массовой и спортивной работой.



СПРАВКА:

Казачество зародилось в XIV веке на степных незаселенных просторах между Московской Русью, Литвой, Польшей и татарскими ханствами. Его формирование проходило в постоянной борьбе с многочисленными врагами вдали от развитых культурных центров. Нижегородские казаки неоднократно участвовали в крупных сражениях, в том числе и в народном ополчении 1612 года.