Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
29 июня 2017 14:18  [33] ЗС НО передаст Нижегородской епархии здание бывшего ПТУ на ул. Чаадаева в случае отказа муниципалитета от него
29 июня 2017 13:06  [92] Нижегородское Заксобрание одобрило в первом чтении проект закона о господдержке казачьих обществ
29 июня 2017 12:15  [170] ЗС НО одобрило увеличение штрафов за купание в запрещенных местах
29 июня 2017 12:03  [77] ЗС НО одобрило передачу зданий бывшей детской больницы в Дзержинске школе искусств
29 июня 2017 11:35  [213] Нижегородская администрация приняла постановление о развитии застроенной территории в районе ул.Новикова-Прибоя
29 июня 2017 11:28  [103] "Сергей Кучин: "Количество киосков прессы в городе не соответствует постановлению Правительства РФ", - анонс газеты НР
29 июня 2017 09:43  [101] Депутат Госдумы Наталья Назарова провела встречу с жителями в Кулебакском районе Нижегородской области
29 июня 2017 09:09  [831] Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отмечает юбилей
28 июня 2017 18:56  [311] Росимущество передало Нижегородской епархии четыре объекта на территории Благовещенского монастыря
28 июня 2017 17:35  [223] Депград Нижегородской области намерен провести международный конкурс по разработке концепции развития Стрелки
Общество

ЗС НО передаст Нижегородской епархии здание бывшего ПТУ на ул. Чаадаева в случае отказа муниципалитета от него

29 июня 2017 14:18  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило передачу Нижегородской епархии здания бывшего ПТУ на ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 29 июня 2017 года.

Объект площадью 3044 кв метров, расположенный на ул. Чаадаева, 2б, был исключен из прогнозного плана приватизации и передан епархии в безвозмездное пользование. Как рассказал НИА "Нижний Новгород" председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Заксобрания Андрей Тарасов, в настоящее время это здание пустует. Ранее оно уже несколько раз выставлялось на торги, однако желающих приобрести объект не нашлось.

Председатель комитета также отметил, что депутаты обратились к министерству имущественных отношений с тем, чтобы оно не проводило оформление документов по передаче этого здания в первоочередном порядке.

"Мы договорились о том, что вернемся к рассмотрению этого вопроса в конце июля. Мы планируем обсудить, может ли это здание быть использовано муниципалитетом, и такое обращение в администрацию Нижнего Новгорода мы отправили. То есть решение о поддержке обращения РПЦ принято, но оно еще будет рассматриваться на июльском заседании парламента. Если городской администрации под социальные объекты не потребуется это здание, тогда мы оставляем это решение в силе", - сказал Тарасов.

Депутат, кроме того, добавил, что данное здание, являясь достаточно старым, может и не подойти под новые нормативы, необходимые для организации в нем школы. "А реконструкция может стать дороже, чем строительство нового здания", - подчеркнул он.

Напомним, ЗС НО одобрило передачу зданий бывшей детской больницы в Дзержинске школе искусств.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
26 июня 2017Свалка мусора на ул.Большая Покровская в Нижнем Новгороде ликвидирована

Анастасия Плужникова

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph