ЗС НО передаст Нижегородской епархии здание бывшего ПТУ на ул. Чаадаева в случае отказа муниципалитета от него Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило передачу Нижегородской епархии здания бывшего ПТУ на ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 29 июня 2017 года.



Объект площадью 3044 кв метров, расположенный на ул. Чаадаева, 2б, был исключен из прогнозного плана приватизации и передан епархии в безвозмездное пользование. Как рассказал НИА "Нижний Новгород" председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Заксобрания Андрей Тарасов, в настоящее время это здание пустует. Ранее оно уже несколько раз выставлялось на торги, однако желающих приобрести объект не нашлось.



Председатель комитета также отметил, что депутаты обратились к министерству имущественных отношений с тем, чтобы оно не проводило оформление документов по передаче этого здания в первоочередном порядке.



"Мы договорились о том, что вернемся к рассмотрению этого вопроса в конце июля. Мы планируем обсудить, может ли это здание быть использовано муниципалитетом, и такое обращение в администрацию Нижнего Новгорода мы отправили. То есть решение о поддержке обращения РПЦ принято, но оно еще будет рассматриваться на июльском заседании парламента. Если городской администрации под социальные объекты не потребуется это здание, тогда мы оставляем это решение в силе", - сказал Тарасов.



Депутат, кроме того, добавил, что данное здание, являясь достаточно старым, может и не подойти под новые нормативы, необходимые для организации в нем школы. "А реконструкция может стать дороже, чем строительство нового здания", - подчеркнул он.



Напомним, ЗС НО одобрило передачу зданий бывшей детской больницы в Дзержинске школе искусств.