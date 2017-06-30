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Общество

ЗС НО одобрило передачу зданий бывшей детской больницы в Дзержинске школе искусств

29 июня 2017 12:03  [209] Общество
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило передачу зданий бывшей детской больницы в Дзержинске школе искусств. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента 29 июня 2017 года.

Депутаты приняли постановление, которое вносит изменения в прогнозный план приватизации на 2015-2017 годы. В соответствии с ним из прогнозного плана исключаются здания площадью 1148 кв метров, 21 кв метр, 44 кв метра, 105 кв метров и 251 кв метр в г.Дзержинск по ул. Пирогова. Их правительство передает в безвозмездное пользование детской школе искусств №4. Напомним, это здания бывшей детской инфекционной больницы, которые региональное правительство несколько раз выставляло на торги начиная с 2014 года, однако покупателей так и не нашлось.

Как сообщалось ранее, в прогнозный план приватизации планировалось включить наплавной мост через Волгу, однако необходимость продажи этого объекта вызвала сомнения у депутатов, и вопрос его приватизации был отложен на месяц.

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