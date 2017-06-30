Нижегородское правительство рассчитывает открыть ФОК в Воскресенском в июне 2018 года Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области рассчитывает открыть ФОК в р.п. Воскресенское в июне 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства 29 июня 2017 года.

"Теперь у жителей Воскресенского есть ровно год до открытия ФОКа. Тренируйтесь, копите силы, приобретайте необходимое спортивное снаряжение и встретимся здесь же 29 июня 2018 года", - отметил губернатор Валерий Шанцев на закладке 36-го по счету ФОКа в регионе.

По словам министра спорта Нижегородской области Сергея Панова, в регионе уже функционирует 34 физкультурно-оздоровительных комплекса. "В начале года был сдан ФОК в Приокском районе Нижнего Новгорода, также в 2017 году уже началось строительство двух ФОКов: в Выксе и Воскресенском районе. Уже определено место под строительство следующего ФОКа в Тоншаевском районе, и сейчас ведётся работа по подписанию концессионного соглашения", - отметил Панов.

В ФОКе в Воскресенском планируется развивать хоккей, баскетбол, футбол и бокс. По информации министерства спорта Нижегородской области, физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать в себя универсальный спортивный зал с трибунами на 100 мест для занятий игровыми видами спорта, хоккейную площадку с искусственным льдом, залы для занятий художественной гимнастикой, настольным теннисом, тхэквондо, две чаши в бассейне для занятий плаванием и синхронным плаванием.

Как сообщили в министерстве, ФОК будет оборудован современным спортивным инвентарем: тренажеры, теннисные столы, ворота для мини-футбола, стойки для волейбола, оборудование для оснащения бассейна, зала по художественной гимнастике, тхэквондо, табло с бегущей строкой, табло универсальное.

Как сообщалось ранее, ПАО "Региональная управляющая компания " (РУК) намерено направить 956 млн рублей на строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах.