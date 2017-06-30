Президиум НРО "Единой России" исключил из партии экс-главу Арзамаса Татьяну Парусову Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Президиум НРО "Единой России" единогласно исключил из партии экс-главу Арзамаса Нижегородской области Татьяну Парусову. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.



Согласно информации, заседание президума состоялось 28 июня 2017 года. "За действия, наносящие ущерб политическим интересам партии, несоблюдение устава партии из ее рядов исключены Андрей Медин, Андрей Монахов, Татьяна Парусова (все они являются депутатами Думы Арзамаса, – прим. НИА "Нижний Новгород")", - говорится в сообщении.



В отношении Антона Гаврилова, Александра Самохвалова и Андрея Усачева принято решение о партийных взысканиях в виде предупреждения из-за неисполнения предписаний руководящих органов партии. В партии при этом они остаются.

Напомним, что 13 апреля 2017 года 13 из 25 присутствующих на заседании депутатов проголосовали за избрание экс-мэра Татьяны Парусовой председателем Думы Арзамаса. Руководитель ЕР в Думе Александр Тюрин тогда заявил о намерении поставить вопрос об исключении поддержавших Парусову однопартийцев (названных выше, – прим. НИА "Нижний Новгород").



Решение об избрании Парусовой председателем Гордумы в итоге было отменено по представлению городской прокуратуры. В мае 2017 года Арзамас перешел на одноглавую систему управления: главой города-главой администрации был избран Михаил Мухин, председателем Гордумы – Игорь Плотичкин.