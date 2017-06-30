Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
29 июня 2017 20:46  [323] Секретарь местного отделения "ЕР" Константин Аргентов выиграл праймериз по довыборам в Думу Арзамаса Нижегородской области
29 июня 2017 17:32  [518] Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с днем рождения
29 июня 2017 16:39  [418] НРО ЕР отложило выдвижение кандидатур на довыборы в нижегородскую Думу "из-за продолжения консультаций"
29 июня 2017 16:25  [334] Коллегия присяжных признала виновными всех обвиняемых по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова
29 июня 2017 16:11  [571] Президиум НРО "Единой России" исключил из партии экс-главу Арзамаса Татьяну Парусову
29 июня 2017 14:38  [382] Экс-глава администрации Арзамаса Нижегородской области Игорь Киселев назначен советником гендиректора АПЗ
28 июня 2017 14:09  [578] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко намерена остаться секретарем местного отделения "Единой России"
26 июня 2017 18:00  [598] Экс-руководитель избиркома Нижегородской области Сергей Кузьменко ушёл из избиркома
26 июня 2017 17:12  [250] Молодежный парламент при ЗС НО в V составе обновился на две трети
26 июня 2017 11:59  [836] Уголовное дело расследуется в отношении экс-руководителя нижегородской РСТ Алексея Семенникова
Политика

Президиум НРО "Единой России" исключил из партии экс-главу Арзамаса Татьяну Парусову

29 июня 2017 16:11  [571] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Президиум НРО "Единой России" единогласно исключил из партии экс-главу Арзамаса Нижегородской области Татьяну Парусову. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Согласно информации, заседание президума состоялось 28 июня 2017 года. "За действия, наносящие ущерб политическим интересам партии, несоблюдение устава партии из ее рядов исключены Андрей Медин, Андрей Монахов, Татьяна Парусова (все они являются депутатами Думы Арзамаса, – прим. НИА "Нижний Новгород")", - говорится в сообщении.

В отношении Антона Гаврилова, Александра Самохвалова и Андрея Усачева принято решение о партийных взысканиях в виде предупреждения из-за неисполнения предписаний руководящих органов партии. В партии при этом они остаются.

Напомним, что 13 апреля 2017 года 13 из 25 присутствующих на заседании депутатов проголосовали за избрание экс-мэра Татьяны Парусовой председателем Думы Арзамаса. Руководитель ЕР в Думе Александр Тюрин тогда заявил о намерении поставить вопрос об исключении поддержавших Парусову однопартийцев (названных выше, – прим. НИА "Нижний Новгород").

Решение об избрании Парусовой председателем Гордумы в итоге было отменено по представлению городской прокуратуры. В мае 2017 года Арзамас перешел на одноглавую систему управления: главой города-главой администрации был избран Михаил Мухин, председателем Гордумы – Игорь Плотичкин.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph