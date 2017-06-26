Нижегородские активисты намерены создать рабочую группу по сохранению Почаинского оврага в Нижнем Новгороде Общество

Почаинский овраг Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские активисты намерены создать рабочую группу по сохранению Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. Данное решение было принято на круглом столе 29 июня 2017 года.

По словам градозащитницы Анны Давыдовой, в состав группы помимо экспертов сможет войти любой желающий участвовать в вопросах сохранения данной территории. В первую очередь комиссия намерена подать заявку в администрацию Нижнего Новгорода, в которой будет содержаться просьба рассмотреть возможность смены зонирования территории под застройку на рекреационную. К заявке будут приложены комментарии экспертов и мнение общественности.

По общему мнению экологов, градозащитников и архитекторов, вся территория оврага подходит для перевода её статуса из зоны под застройку в зону рекреации с последующим созданием в нём ландшафтного парка.

В защиту зелёных насаждений в овраге высказался также руководитель экоцентра "Дронт" Асхат Каюмов. "Городские власти совершили большую ошибку, поделив данную территорию на участки под строительство домов. Естественно на этом месте не будет построена пара домиков. Там будет застроено всё, при этом будут потеряны лёгкие нашего центра - зелёные насаждения, которые очищают воздух городских улиц. Ещё не поздно эту ошибку исправить, если присвоить территории другой статус и сделать из неё прекрасный парк", - отметил эколог.

В свою очередь, сотрудник ботанического сада ННГУ Илья Мининзон отметил, что на территории оврага произрастают несколько видов растений, для которых данная территория является единственным местом распространения. Также он обратил внимание участников круглого стола на то, что овраг является природной защитой от подтопления и размывания близлежащих территорий, и засыпка его песком может привести к нарушениям водообмена.

Также в круглом столе принимала участие ландшафтный архитектор Анна Воронина, которая сообщила, что застройщики должны учитывать особенности ландшафта и сохранять его, так как данный овраг является частью исторической части города и поддерживает грунт, на котором расположена жилая застройка.

"В мире немало примеров того, когда подобный ландшафт превращался в зону отдыха, где сохранялась флора, благоустраивалась территория. В целом данную местность не сложно переоборудовать под парк, было бы желание. Одним из примеров сохранения ландшафта считается Александровский сад, который был создан в Нижнем Новгороде в XIX веке, и к его созданию специально привлекался немецкий инженер, который исследовал сложный склон, на котором расположен парк. В Почаинском овраге можно создать что-то похожее", - отметила архитектор.

Напомним, что активисты провели пикет по сбору подписей против застройки Почаинского оврага в Нижнем Новгороде 26 июня 2017 года.

В 2015 году инвестсовет Нижегородской области снял с рассмотрения вопрос предоставления земельного участка под строительство парковки в Почаинском овраге. Тогда в рамках рассмотрения заявки Олег Сорокин, на тот момент занимавший пост главы Нижнего Новгорода, добавил, что Почаинский овраг расположен в охранной зоне Кремля, в связи с чем специалисты пока не пришли к единому мнению по поводу возможности застройки данной зоны.