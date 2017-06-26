Организаторы заявили о переносе места проведения Music Against Torture из-за предупреждения нижегородской администрации Культура и отдых

Организаторы заявили о переносе места проведения Music Against Torture из-за предупреждения нижегородской администрации. Об этом сообщает МРОО "Комитет по предотвращению пыток" 30 июня 2017 года.

По информации Комитета, 28 июня один из организаторов благотворительного фестиваля "Music Against Torture" Артем Прудников был вызван в администрацию города для беседы, в ходе которой замглавы администрации Мария Холкина сообщила ему, что планируемое мероприятие, организованное совместно с "Комитетом по предотвращению пыток", является несанкционированным "со всеми вытекающими последствиями". "Начальник управления организации охраны общественного порядка регионального ГУ МВД Александр Пиневич, присутствовавший на встрече, выразился еще более конкретно, сказав Прудникову, что концерт тот проводить не может, о чем полицейский его предупреждает сразу", - заявили в Комитете.

"Также, по нашей информации, многим владельцам концертных площадок города поступили звонки от некоего человека, назвавшегося "представителем службы безопасности", с крайне настойчивым предложением также отказать в проведении этого концерта – в противном случае, их ожидают многочисленные проверки и неприятности", - отмечается в сообщении.

В Комитете добавили, что Прудников проводил концерты формата "НеТрамплин Party" как в 2016 году, так и в июне 2017 года, и ранее проблем с их проведением не возникало.

Из-за сложившейся ситуации, организаторы решили перенести концерт в HARAT'S PUB (Нижний Новгород, ул. Варварская дом 32). Начало в 16:00.

Напомним, акция, посвященная международному дню ООН в поддержку жертв пыток – Music Against Torture, проводится в России впервые.