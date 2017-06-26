Дольщики оформили права на землю по ул. Ошарская - Ванеева в Нижнем Новгороде для возобновления строительства долгостроев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики оформили права на землю по ул. Ошарская - Ванеева в Нижнем Новгороде для возобновления строительства долгостроев. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства 30 июня 2017 года.



Согласно информации, на данный момент некоммерческая организация, созданная участниками долевого строительства, оформила права на земельный участок, также имеется проектная документация, получено разрешение на завершение строительства многоквартирного дома. Кроме того, завершается работа по включению дольщиков данного дома в реестр пострадавших граждан, а также подготовка документов для включения домов в перечень объектов незавершенного жилищного строительства. В том числе некоммерческая организация осуществляет заключение соглашений о совместной деятельности с каждым дольщиком.

"После выполнения указанных мероприятий и заключения договора с подрядчиком возможно будет определить сроки завершения его строительства и предоставить меры государственной поддержки для достройки объекта", - отмечается в сообщении. Потребность средств на достройку в ноябре 2016 года составляла 472,4 млн рублей.



Завершение строительства еще одного долгостроя по адресу ул. Светлогорская 4а предполагается за счет оказания некоммерческой организации, созданной дольщиками, и мер господдержки. В настоящее время организована работа по включению участников строительства объекта в реестр граждан, пострадавших от действий застройщиков. Некоммерческой организацией также начата работа по подготовке документов, необходимых для включения жилого дома в перечень долгостроев. "На сегодняшний день сроки завершения строительства не определены, так как зависят от степени активности участников долевого строительства", - сказали в минстрое.

Для возобновления строительства долгостроя по ул. Деловая-Родионова в настоящее время выполняется корректировка сметной документации. "Сроки завершения строительства будет возможно определить после проведения экспертизы сметной документации и заключения договора с подрядной организацией", - сообщает минстрой. Напомним, по данным на ноябрь 2016 года на стройке велась работа по передаче земельного участка ТСЖ "Зеркало-2".



Застройщик дома - долгостроя №1 по ул. Грузинская (ООО "Ренессанс") был ликвидирован в 2015 году. В настоящее время запись в ЕГРП об аренде земельного участка погашена. Площадку планируется предоставить новому застройщику.



Напомним также, что дом-долгострой на ул. Ереванской в Нижнем Новгороде был введен в эксплуатацию в начале июня 2017 года. Ранее сообщалось, что три из 17 оставшихся домов-долгостроев (дом по ул. Жукова между домами №8 и №10, дом ЖК "Подсолнухи" по ул. Родионова, жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Б.Печёрская-пл. Сенная-Казанская набережная) планируется достроить в 2018 году. В свою очередь, застройщики домов №3 по ул.Голованова и №5 по пер. Гаражный ликвидированы, а сами дома в 2014 году признаны самовольными постройками.