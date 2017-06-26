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Общество

Полиция проводит проверку по факту дебоша клиента в одном из нижегородских банков

30 июня 2017 16:50  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Полиция проводит проверку по факту дебоша клиента в одном из нижегородских банков. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УВД по Нижнему Новгороду 30 июня 2017 года.

По словам собеседника агентства, клиент банка, расположенного на ул. Страж Революции, был недоволен обслуживанием и повел себя агрессивно, "устроив скандал". Сотрудники банка, нажав на "тревожную кнопку", вызвали охрану, однако мужчина успел скрыться. "Никакого разбоя и хищения средств не было. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося", - рассказали в УВД.

Напомним, 31 марта 2017 года неизвестный ограбил инкассаторов в областном центре. Напомним также, в феврале 2017 года грабитель похитил около 17 млн рублей из банка в центре Нижнего Новгорода.

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